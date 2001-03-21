Fransa Kupası tek golle PSG'nin

28.5.2017 - 00:39

Fransa Kupası finalinde Angers'i 1-0 yenen Paris Saint-Germain, şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda uzun süre eşitlik bozulmadı. Mücadelenin 90+1. dakikasında Angerslı futbolcu IssaCissokho, kendi kalesine attığı golle Paris Saint-Germain'i 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Paris Saint-Germain, üst üste 3, toplamda ise 11. kez Fransa Kupası'nı müzesine götürdü. Paris Saint-Germain, bu kupayı en fazla kazanan takım oldu.

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