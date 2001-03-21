Futbolcular ile taraftarlar arasında gerginlik

Samsunsporlu futbolcular ile taraftarlar arasında akşam antrenmanında gerginlik yaşandı.

Samsunspor takımı ile Trabzonspor bugün özel bir maçta Trabzon’da karşılaşacaktı. Samsunsporlu futbolcular cuma günü akşam antrenmanında paralarını söz verilen tarihte alamadıklarını belirterek yönetime sitemde bulundu. Yapılan toplantının ardından Trabzon’a gidilmeme kararı alındı.

Bugün takımın antrenmanını izlemeye gelen taraftarlar ile futbolcular arasında gerginlik oldu. Taraftarlar, paralarını almadıkları gerekçesiyle Trabzon’a gitmediği iddia edilen futbolculara tepki göstererek sözlü sataşmada bulundu. Futbolcular da taraftarlara durumu anlatmaya çalışınca zaman zaman iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra araya giren Teknik Direktör Osman Özköylü, taraftarlara “Çalıştığım en onurlu oyuncu grubu bunlar” deyince iki taraf da sakinleşti. Antrenman kaldığı yerden devam etti.

“TRABZON’A GİTMENİN FAYDADAN ÇOK TAKIMA ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK”

Sözlerine Trabzonspor Kulübü’ne davetleri ve maçın iptali sonrasında gösterdiği anlayış için teşekkür ederek başlayan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, “Hazırlık maçından ziyade dostluk maçı için Trabzon’a gidiyorduk. Bundan sonraki süreçte yine fırsat buldukça Samsun’da ve Trabzon’da müsabaka oynayacağız. Bu hafta itibariyle futbolculara bir ödeme yapacağımız sözünü vermiştik. Bu ödemede sıkıntılar oldu. Bundan dolayı dün akşam antrenmanda bir hoşnutsuzluk, moral düşüklüğü oldu. Bu şartlar altında Trabzon’a gitmenin faydadan çok takıma zarar vereceğini düşündük. Trabzonspor maçını iptal ettik” dedi.

“RAKAMLAR ÇÖZÜLMEYECEK RAKAMLAR DEĞİL”

Zeren, “Başkanımız ve yönetimimiz maddi konuda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Çok kısa süre içerisinde bu çözülecektir. Rakamlar çözülmeyecek bir rakamlar değildir. Kaleci Tom ile kavga ettiğim ve Murat ile Mustafa Sevgi’nin para isteyenlerde başı çekmesi doğru bir bilgi değildir. Takım bu kadar iyi giderken insanlar neden durduk yere böyle sıkıntılar çıkartmaya çalışıyor? Bunlar üzücü şeyler. Bu takımın önünü kimse kesemeyecek. Maddi sorunlar Türkiye’de her kulüpte var. Bunlar çözülmeyecek sıkıntılar değil. Söz verdiğimiz arkadaşlara ödemeleri yapacağız. 2-3 aydır ödemeler parça parça yapılıyor. Kampanyalardan edilen geliri bugün yönetim açıklayacak” diye konuştu.

Samsunspor tartışmanın yatışmasının ardından Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Erdi Demür