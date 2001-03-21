G.Saray hisselerini katiyyen satmam dedi sattı

26.5.2017 - 11:45

Galatasaray Kulübü, Borsa İstanbul’da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ ile ilgili olarak dün 504 bin 196 adet hisse sattığını duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, dün Galatasaray Sportif AŞ payları ile ilgili olarak 29,14-31,22 TL fiyat aralığından 504 bin 196 adet satış işleminin kulüp tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu işlemle birlikte Galatasaray Sportif AŞ sermayesinde kulübün paylarının yüzde 66,424’e gerilediği bildirilen açıklamada, satılan 504 bin 196 adet pay senedinin şirket sermayesindeki oranının yüzde 2,3294 olduğu kaydedildi.

DÜN EN YÜKSEK RAKAMI GÖRDÜ

Borsa İstanbul’da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri, dün en yüksek 31,68 TL’yi görmesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçerek günü yüzde 5,21 azalışla 29,50 TL’den tamamlamıştı.

Galatasaray hisseleri, mayıs genelinde ise yükseliş eğiliminde hareket ederek nisan ayına göre dünkü kapanış itibarıyla yatırımcısına yüzde 21,90 kazandırmıştı.

SATMAYIZ DEMİŞTİ SATILDI

Galatasaray başkanı Dursun Özbek daha önce yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın finansal yapısını düzeltmek mümkün. 40 yıl oldu Riva'yı aldık, çivi çakmamışız. Onu yapalım. Biz Galatasaray'ı yönetemiyor muyuz, Galatasaray'ı satıp kurtulmak mı istiyoruz? Bu fikre karşıyım. Beni darağacına götürseler de Galatasaray'ın hisselerini sattıramazlar!'' demişti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret