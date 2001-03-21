Galatasaray 2 dünya yıldızı alıyor

Gelecek sezon bambaşka bir kimlikle taraftarının huzuruna çıkmayı planlayan Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Menacerler, Manchester City’nin 2 yıldızını, Yaya Toure ve Bony’yi Sarı-Kırmızılılar’a önerdi, yönetim Tudor ile görüşüp karar verecek.

Podolski ve Chedjou gibi maaşı yüksek futbolcular gidiyor, Tudor’un hazırlayacağı rapor doğrultusunda bu kadronun daha da kalabalıklaşması bekleniyor. Böylece yeni yıldızların alınması hayal olmaktan çıkıyor.

Galatasaray’da bir yandan bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti almanın hesapları yapılıyor, diğer taraftan da 2017-2018’in planları...