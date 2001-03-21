Galatasaray 2 metrelik Evgen Khacheridi ile anlaştı

30.5.2017 - 00:14

Anlaşmaya varıldı! Galatasaray'a 1.98'lik stoper!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoperini Dinamo Kiev’de buldu. Ukrayna basınına göre Cimbom, bonservisi elinde olan Evgen Khacheridi’yle 1 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer taarruzuna geçen Galatasaray, stoperini Ukrayna’da buldu. Dinamo Kiev’le sözleşmesi sona eren Evgen Khacheridi’yi gündemine alan Aslan’ın 1.98 boyunda olan stoperle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Dinamo Kiev’in teklifini reddederek kendisine başka bir takım arayan 30 yaşındaki savunmacının, 1 milyon Euro karşılığında Cimbom’la prensipte el sıkıştığı iddia edildi. Ancak Ukraynalı oyuncunun resmi olarak sözleşme bitiş tarihi olan 30 Haziran’dan sonra Sarı-Kırmızılı takıma imza atabileceği ifade edildi. Dinamo Kiev formasıyla 8 sezondaki 209 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapan Khacheridi, U

BOCCHETTİ OLMAYINCA GÜNDEME GİRDİ

Mali açıdan zor günler geçirildiği için yapılan transferlerde ince eleyip sık dokuyan Cimbom’un, ilk olarak Napoli’nin stoperi Salvatore Bocchetti’yle ilgilendiği bildirildi. Ancak İtalyan ekibiyle daha 3 yıl kontratı bulunan 31 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödemek istemeyen Sarı-Kırmızılılar’ın, bu transferden vazgeçerek Khacheridi’yi gündemine aldığı kaydedildi.

Kaynak: Habertürk

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