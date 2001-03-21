Galatasaray Alanya'da gol düellosundan galip çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi.

Ligi üçüncü sırada tamamlayabilmek için Fenerbahçe ile yarışan Galatasaray, Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek 61 puana yükseldi ve Fenerbahçe'yi yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir ön eleme az oynayabilmek için ligde sezonu üçüncü sırada tamamlamak isteyen Cimbom, ligin son haftasında Konyaspor'u yenip, Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile üçüncülük yarışı veren Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekip Galatasaray 14. dakikada Bruma'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Galatasaray 17. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Aytemiz Alanyaspor 23. dakikada Vagner Love ile golü buldu: 1-2. 32 yaşındaki Vagner Love, Spor Toto Süper Lig'deki 28. maçında 22. golünü attı. Sinan Gümüş 27. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1'e taşıdı.

CİMBOM'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL!

17'de Armindo Bruma'nın ceza sahası dışından harika vuruşuyla öne geçen Cimbom, 17'de Sinan Gümüş'le farkı 2'ye çıkardı.

VAGNER LOVE G.SARAY'I DA BOŞ GEÇMEDİ

Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, 23. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi ancak Alanyaspor'un gol sevinci kısa sürdü. Alanya'da ilk yarıdaki gol yağmuru Sinan Gümüş'ün bir kez daha sahneye çıkmasıyla sürdü. Genç golcü 27. dakikada ilk yarının skorunu belirleyen golü attı: 3-1.

HAKEM HALİL UMUT MELER'DEN HATA ÜSTÜNE HATA!

Maçın hakemi Halil Umut Meler, son 15 dakikada çaldığı ve çalmadığı penaltılarla maça damgasını vurdu. 73. dakikada N'Skala'nın ceza sahası içerisinde Garry Rodrigues'e çaktığı çelmeye devam diyen Meler aradan 2 dakika geçmeden Ahmet Çalık'ın omzuna çarpan topta elle oynama gerekçesiyle Alanyaspor lehine penaltı çaldı.

Alanyaspor'da Vagner Love, kazanılan penaltıyı gole çevirerek farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından puanını 61'e çıkaran Galatasaray ligi 3. sırada tamamlayabilmek için son hafta Konya maçını kazanıp, Fenerbahçe'nin Adana'da kayıp yaşamasını bekleyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Sneijder’in sol kanada attığı pasa Bruma hareketlendi. Bruma’nın pasında ceza alanı içerisi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski’nin vuruşu yandan auta gitti.

14. dakikada Sneijder’in pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Bruma, dönerek sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

17. dakikada Wesley Sneijder'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanı içine giren Bruma, pasını Lukas Podolski'ye çıkardı. Podolski'nin penaltı noktasının yanından yaptığı vuruşta Darko Lazic kale çizgisi üzerinden topu çıkartırken dönen topu kontrol eden Sinan Gümüş sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2

24. dakikada Emre Akbaba'nın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Sakala, ceza alanı içine girmeden pasını Love'a çıkardı. Deneyimli oyuncu Love, Semih Kaya'dan topu kurtardıktan sonra altıpas önünde vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 1-2

27. dakikada Linnes’in sol kanattan yerden pasına Sinan Gümüş’ün altı pas kale çizgisi üzerinden gelişine sert şutu filelerle buluştu. 1-3

40. dakikada Selçuk’un mükemmel pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bruma’nın yaptığı vuruşta kaleci Haydar topu son anda kornere çeldi.

52. dakikada Alanyaspor’da Candeias’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna Fernandes altıpas önünde kafa vuruşunu yaptı ancak kale çizgisi üzerinde Sabri topu son anda çizgiden uzaklaştırdı.

76. dakikada Alanyaspor’da kazanılan penaltı vuruşunda Love, topu ağlara gönderdi. 2-3

89. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Love pasını sol kanattan ceza alan içerisine giren Berkan Emir’e gönderdi. Berkan Emir’in dar açıdan yaptığı sert şut az farkla auta çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Lazic xx (Cenk Ahmet dk. 77 x), Tzavellas xx, Sackey xx, N’Sakala xx, Efecan xx, Emre Akbaba xx, Candeias xx (Berkan Emir dk. 66 x), Fernandes xx (Emre Nefiz dk. 77 x), Vagner Love xx

Yedekler: Zlamal, Birol Parlak, Landel, Taha

Teknik Direktör: Safet Susic

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Semih xx, Ahmet xx, Linnes xx, Selçuk xx, Tolga xx, Sinan xxx (Rodrigues dk. 61 xx), Sneijder xxx (Josue dk. 61 xx), Bruma xxx, Podolski xx (Eren dk. 90 ?)

Yedekler: Eray, Yasin, Hakan Balta, Carole

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Bruma (dk. 14), Sinan Gümüş (dk. 17 ve 27) (Galatasaray), Love (dk. 24 ve 76 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Fernandes, Love, Tzavellas, Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Sneijder, Sabri, Ahmet, Rodrigues, Bruma (Galatasaray)