Galatasaray Bafetimbi Gomis bombasını patlattı

30.5.2017 - 00:08

Galatasaray ilk bombayı patlattı! 3 yıllık imza...

Galatasaray, golcü transferini Fransız Bafetimbi Gomis ile çözüyor..

Sarı kırmızılı kulüp transferde ilk imzayı 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuya attıracak.Geçen sezon Marsilya'da kiralık oynayan Gomis ve bonservisinin sahibi Swansea City ile de anlaşma sağlayan Galatasaray işi imza aşamasına getirdi.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, çarşamba günü Fransa'ya giderek Gomis ile sözleşme imzalayacak.

İlk etapta 2+1 yıllık sözleşme imzalanması gündeme gelmişti, ancak Fransız futbolcunun bu konudaki ısrarı üzerine 3 yıllık sözleşme imzalacağını öğrenildi. (Bein Sports)

GOMİS KİMDİR?

Bafétimbi Fredius Gomis, Senegal asıllı Fransız futbolcu. Şuanda Swansea City takımında forma giymektedir.

Doğum tarihi: 6 Ağustos 1985 (31 yaşında), La Seyne-sur-Mer, Fransa
Boy: 1,84 m
Kilo: 77 kg
Maaş: 3,48 milyon EUR (2012)
Şu andaki takımları: Olympique Marsilya (#18 / Forvet),  Swansea City, Marsilya, Fransa Millî Futbol Takımı (Forvet)
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