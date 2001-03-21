Galatasaray Bursa'nın genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş’u alıyor

28.3.2017 - 13:02

Galatasaray’da rota yerliye döndü

Gelecek sezon forvete 2 takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Igor Tudor’un da beğendiği Bursa’nın genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş’u gündemine aldı. Milli takımın iskeletini oluşturacak isimler, yönetimin radarında olacak..

Türkiye’de yabancı sınırı kaldırılmasına rağmen tercihini yerlilerden yana kullanan yönetim, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in açıklamaları üzerine bu politikasından vazgeçmeme kararı aldı. Sınırın yeniden kaldırılmasının gündeme gelmesinin ardından yönetim milli takımın iskeletini oluşturacak isimleri gündemine almaya karar verdi. Tıpkı 2000 yılında UEFA Kupası'nın kazanılmasından önce yerlilere yapılan yatırımlar örnek alınacak.

Daha önce Ahmet Çalık ve Serdar Aziz gibi eleştirilen ancak A Milli Takımı'n savunmadaki ikilisini transfer eden Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, şimdi de rotayı Bursaspor’un yıldızı Kubilay Kanatsızkuş'a çevirdi. Bu sezon sarı-kırmızılı takıma karşı bir gol atan ve geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 19 yaşındaki Kubilay, listenin ilk sırasında yer alıyor. Önümüzdeki yıl transfer edilmek istenen 2 forvetten ilki, genç yıldız olarak belirlendi.

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