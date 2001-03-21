Galatasaray, çift antrenman yaptı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk olarak sabah salonda kuvvet ve dayanıklılık arttırıcı çalışmalar yapan sarı-kırmızılılar, akşam ise Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde bir idman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan akşam idmanı, daha sonra 5'e 2 top kapma hareketleriyle devam etti. Ardından topa sahip olma çalışmaları yapılırken, bir sonraki bölümde savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş çalışmaları üzerinde duruldu.

Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde ise orta ve sonuçlandırma çalışması yaptı. Akşam antrenmanı, son bölümde gerçekleştirilen dar alanda minyatür kale maçın ardından tamamlanırken idman öncesi Hakan Balta ve Tolga Ciğerci'nin doğum günü kutlaması yapıldı.

Galatasaray, Adanaspor karşılaşmasının çalışmalarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.