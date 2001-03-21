Galatasaray'da Alp Yalman'ın istifası KAP'a bildirildi

Alp Yalman'ın Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası KAP'a bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Osman Alp Yalman, 22.03.2017 tarihi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmişlerdir. Şirketimiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin istifası ile boşalan görev için ilgili atamayı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve tebliğ hükümleri kapsamında yasal süresi içerisinde yapacaktır."