Galatasaray'da Arda Turan bombası

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Arda Turan hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo, Arda Turan hakkında çok konuşulacak bir habere imza attı.

İspanyol basınında, Barcelona'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen oyuncular arasında olduğu iddia edilen Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönebileceği yazıldı. El Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönebileceğini yazdı.

Katalan yayın organı, yeni Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği isimler arasında yer verdiği milli futbolcumuzun sarı-kırmızılıların yakın takibinde olduğunu belirtti.Gazete, “Ara transferde Çin'den cazip teklifler alan Arda yeniden Galatasaraylı olabilir” yorumunda bulundu.