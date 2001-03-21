Galatasaray'da Arda Turan bombası

2.6.2017 - 00:11

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Arda Turan hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo, Arda Turan hakkında çok konuşulacak bir habere imza attı. 

İspanyol basınında, Barcelona'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen oyuncular arasında olduğu iddia edilen Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönebileceği yazıldı. El Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönebileceğini yazdı.

Katalan yayın organı, yeni Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği isimler arasında yer verdiği milli futbolcumuzun sarı-kırmızılıların yakın takibinde olduğunu belirtti.Gazete, “Ara transferde Çin'den cazip teklifler alan Arda yeniden Galatasaraylı olabilir” yorumunda bulundu.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret