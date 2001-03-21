Galatasaray'da Ben Arfa sürprizi

Galatasaray’dan Ben Arfa atağı

Valencia ve Sevilla’nın transfer etmeyi düşündüğü 33 yaşındaki Wesley Sneijder’ı göndermek isteyen G.Saray, PSG’nin gözden çıkardığı Ben Arfa ile ‘10 numarayı’ dolduracak. Hafta başında Futbol Direktörü Cenk Ergün, Fransızlar ile ilk teması gerçekleştirmişti.

Transfer döneminde hareketli günler geçiren G.Saray, Gomis'in yanı sıra bir Fransız futbolcuyu daha renklerine katmak üzere. Bu isim PSG' nin gözden çıkardığı Hatem Ben Arfa'dan başkası değil. 33 yaşına basan ve Valencia ile Sevilla'nın ilgilendiği Wesley Sneijder ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, buradan gelecek parayla 30'luk Ben Arfa'yı kolaylıkla bitirecek. Sneijder’ı 5 milyon Euro seviyesinde bir rakama göndermek isteyen yönetim, bunu başarabilirse oyuncusunun 5.3 milyon Euro'luk yıllık maaşından da kurtulacak.

PSG'nin geçen sezon bedelsiz olarak transfer ettiği Ben Arfa için ‘göstermelik' bir bedel ödemeye hazırlanan G.Saray, senelik 3.6 milyon Euro kazanan oyuncuya da senelik 4 milyon vermeye hazır.