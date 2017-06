Galatasaray'da kim kalıyor, kim gidiyor ve kimler dönüyor ?

Bruma’yı elden çıkaran Galatasaray, Portekizli yıldızın alternatifini buldu... Bir dönem Fenerbahçe’nin gündeminde ilk sıraya çıkan Younes Belhanda ile Fas Milli Takımı kampında masaya oturan Cenk Ergün, oyuncuyu her konuda ikna etti

Galatasaray, bir taşla iki kuş vuruyor. Bruma'yı 12 milyon 500 bin Euro karşılığı RB Leipzig'e satan Cimbom, Portekizli yıldız ile aynı özelliklere sahip bir başka yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor: Younes Belhanda... Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Nice forması giyen ve bonservisi Ukrayna'nın Dinamo Kiev kulübünde bulunan Belhanda için sportif direktör Cenk Ergün, dün Fas'a çıkarma yaptı. Fas Milli Takımı ile Marekeş'te kampta bulunan Belhanda ile pazarlık masasına oturan Ergün, her konuda anlaşma sağladı. Dinamo Kiev ile pazarlıklar bittiği an transfer duyurulacak.Belhanda, Nice formasıyla geçen sezon 31 maçta oynadı, 3 gol atıp, 6 asist yaptı.



SİNAN GÜMÜŞ'E TEKLİF YAĞIYOR

Galatasaray'da yeni sezon planlaması ise tüm hızıyla sürüyor... Son üç haftada 5 gol atan Sinan Gümüş'e Benfica, Freiburg, Malaga ve Atalanta talip oldu. Yönetim, golcü futbolcunun menajeri Ersin Akan'a, "Takımda kalmasını istiyoruz" mesajını iletti. Ancak her ihtimale karşı Sinan için 5 milyon Euro bonservis belirlendi. Carole için de gelecek tekliflere göre karara varılacak. Takımın en yaşlı isimleri Sabri Sarıoğlu ve Hakan Balta'nın akıbeti belirsizliğini korurken, İgor Tudor'un iki ismin üstünü çizdiği belirtiliyor.



WESLEY'DEN YENİ REKOR

Galatasaray'dan izin alarak apar topar Hollanda Milli Takım kampına giden Wesley Sneijder, dün Fildişi Sahili karşısında 130. kez milli formayı giydi. Son 20 dakika oynayan yıldız oyuncu, efsane kaleci Van der Sar'a ait bu rekoru da egale etmiş oldu. Hollanda, karşılaşmayı 5-0 kazandı.



GALATASARAY'DA SON DURUM



KİMLER KALIYOR?

Muslera, Cenk Gönen, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Linnes, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok Kiml er gidiyor?

Podolski, Chedjou, Josue, Bruma



KİMLER KULÜP ARIYOR?

De Jong, Cavanda, Koray Günter



KİMLER BELİRSİZ?

Sneijder, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Sinan Gümüş, Carole



?KİMLER GERİ DÖNÜYOR?

Donk, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Salih Dursun