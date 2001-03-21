Galatasaray'da Levent Nazifoğlu, istifa etti

19.3.2017 - 15:17

Süper Ligde zor günler geçiren sarı-kırmızılılarda istifa gelişmesi yaşandı. Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, görevinden istifa etti. Bir televizyon programına istifası ile ilgili açıklamalarda bulunan Nazifoğlu, "Kimse benim istifamı istemedi. Ben, kendi şahsi ve hür irademle bu istifa kararını aldım" dedi.

"Galatasaray'da maskeli balo oynanıyor"

Çok yorulduğunu belirten Nazifoğlu, "Yalanlarla uğraşmaktan yoruldum. Galatasaray'da maskeli balo oynanıyor ve ben bu maskeyi takmayacağım. Kötülüklerle baş edemedim. Aileme vakit ayırmaya karar verdim. Kimse benim istifamı benden istemedi. Benim şahsi, hür irademle aldığım karardır" diye konuştu.

"Dursun Özbek'e kırgınlığım yok"

Başkan Dursun Özbek’i rahat bırakılmadığını vurgulayan Nazifoğlu, "Rahat bırakılmalı. Özellikle dış etkenlerden tabi ister istemez etkileniyor. Eğer rahat bırakılırsa Galatasaray'ı kaostan çıkaracağına yürekten inanıyorum. Ona karşı kırgınlığım yok" ifadelerini kullandı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret