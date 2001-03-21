Galatasaray'da Levent Nazifoğlu, istifa etti

Süper Ligde zor günler geçiren sarı-kırmızılılarda istifa gelişmesi yaşandı. Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, görevinden istifa etti. Bir televizyon programına istifası ile ilgili açıklamalarda bulunan Nazifoğlu, "Kimse benim istifamı istemedi. Ben, kendi şahsi ve hür irademle bu istifa kararını aldım" dedi.

"Galatasaray'da maskeli balo oynanıyor"

Çok yorulduğunu belirten Nazifoğlu, "Yalanlarla uğraşmaktan yoruldum. Galatasaray'da maskeli balo oynanıyor ve ben bu maskeyi takmayacağım. Kötülüklerle baş edemedim. Aileme vakit ayırmaya karar verdim. Kimse benim istifamı benden istemedi. Benim şahsi, hür irademle aldığım karardır" diye konuştu.

"Dursun Özbek'e kırgınlığım yok"

Başkan Dursun Özbek’i rahat bırakılmadığını vurgulayan Nazifoğlu, "Rahat bırakılmalı. Özellikle dış etkenlerden tabi ister istemez etkileniyor. Eğer rahat bırakılırsa Galatasaray'ı kaostan çıkaracağına yürekten inanıyorum. Ona karşı kırgınlığım yok" ifadelerini kullandı.