Galatasaray'da sıradaki transfer, Gael Clichy

Galatasaray'da sırada Clichy var

Hücum hattından işe başlayan yönetim Belhanda ve Gomis transferine gelecek hafta son noktayı koymaya hazır. Bu ikili sonrasında savunma için temaslarına başlayan sarı-kırmızılılar pazartesi günü İngiltere’de Clichy için masaya oturacak.

Transfer sürecinin en hızlı yaşandığı kulüplerden biri de Galatasaray... Sportif direktör Cenk Ergün, başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Igor Tudor, takımı yeni sezonda ayağa kaldırmak için kafa kafaya verirken transfer operasyonlarını da bu üçlü yönetiyor.



Takıma takviye için Cenk Ergün, Avrupa’yı karış karış gezerken 2 yıldız için de artık yolun sonuna gelindi. Herkes Bafetimbi Gomis transferine odaklanırken G.Saray ise iki oyuncu birden takıma katmak için bir hayli mesafe kat etti.

GOMİS & BELHANDA HAZIR



Fransız golcü ile her konuda anlaşıldı. Marsilya araya girse de oyuncunun 3 milyon Euro’luk ilk teklifine 300 bin Euro zam yapıldı ve yıllık 3.3 milyon Euro karşılığında prensipte el sıkışıldı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Swansea kulübü ise 3.5 milyon Euro bedel isterken Galatasaray ise 2.5 milyon Euro’ya kadar çıktı. Kıran kırana süren pazarlıkların 3 milyon Euro’da son bulması bekleniyor.



Sezonu kiralık olarak Nice’te tamamladı Younnes Belhanda. Bonservisi Dinamo Kiev’de olan ancak bir daha Ukrayna kulübünün formasını giymek istemeyen Faslı oyuncu ile de geçtiğimiz günlerde ülkesinin Hollanda ile oynayacağı milli maç öncesinde prensip anlaşmasına varıldı. G.Saray’a gelmek isteyen oyuncunun D.Kiev ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor. Yönetim ise Gomis’te olduğu gibi oyuncunun kulübünü uygun bir bonservis bedeline çekip transferi bitirmenin peşinde.



SIRADA CLİCHY VAR



Teknik direktör Igor Tudor’un sol kanada takviye istemesi ile birlikte başlayan görüşmelerde Gael Clichy öne çıkan isim oldu. ancak gelin görün ki Fransız oyuncu Manchester City’den ayrılıp boşta kalınca talipleri de arttı. İmza parası da dahil olmak üzere yıllık ücretini de bir hayli artıran 31 yaşındaki oyuncu için Avrupa ekiplerinin yanı sıra Türkiye’den de kulüpler devrede. G.Saray yönetimi ise oyuncunun menajeri ile gelecek hafta İngiltere’de bir kez daha görüşerek hem nabız yoklayacak hem de teklifini yenileyecek. (Şampiy10)