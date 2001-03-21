Galatasaray'da sudan ucuz kombine biletler

Galatasaray'da sudan ucuz kombine biletler
10.6.2017 - 12:29

Galatasaray’da yıldızlar gitti fiyatlar düştü

Taraftarların Dursun Özbek yönetimine sırt çevirmesi ve kadro kalitesinin azalmasından sonra en uygun kombineyi 600 TL olarak belirleyen Galatasaray yönetimi, son 7 yılın ‘en ucuz’ fiyatlarını açıkladı..

Galatasaray’da 2017-18 sezonu kombineleri satışa çıkarken, taraftarlardan beklenen ilgiyi göremedi. Üstelik 15 Ocak 2011 yılında açılan TT Stadyumu'nda o tarihten bugüne kadar açıklanan en uygun kombineler olmasına karşın… İlk kez en ucuz kombineyi 600 TL'den satışa çıkartan sarı-kırmızılıların bu kararında taraftarların Başkan Dursun Özbek yönetimine sırt çevirmesi ve takımın yıldızlarının teker teker gönderilmesi etkili oldu.

Son şampiyon Beşiktaş, alt fiyatı 1.250 TL'den açıkladığı kombinelerde kısa sürede 30 bin barajını geçerken, F.Bahçe'de ise en ucuz kombine fiyatı 1.100 TL olarak belirlendi. G.Saray'ın, TT Stadyumu'nun ilk açıldığı sezon bile kombineler 700 TL'den başlıyordu. O sezondan itibaren kombineler hiç 700 TL'nin altına inmezken, taraftarlar Şampiyonlar Ligi de izleyebiliyordu. Üstelik 2011'de dolar 1.67 idi, günümüzde ise 3.53.

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