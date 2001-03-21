Galatasaray'dan Bellhanda bombası

Belhanda ile anlaşma tamam

Galatasaray'ın, Faslı yıldız Younes Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.Yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın hedefindeki yeni isim Younes Belhanda...



Geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Nice kulübünde geçiren ve bonservisi Ukrayna'nın Dinamo Kıev kulübünde bulunan Younes Belhanda için Sportif direktör Cenk Ergün Fas'a gitti. Sabah saatlerinde Casablanca, ardından Marakesh'e geçen Cenk Ergün, burada Fas milli takımında bulunan Belhanda ile masaya oturdu.



Futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtilirken, sarı - kırmızılı yönetimin Dinamo Kiev ile de görüşmelere başlaması bekleniyor.



Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın yanı sıra Bafetimbi Gomis konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. Gomis'in menajeri Ettienne Mendy, hafta içinde İstanbul'a gelerek transferle ilgili pazarlıklarda bulunacak.

BELHANDA'NIN NICE PERFORMANSI

Bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan Faslı yıldız, geçen sezonu Fransa Lig 1 ekibi Nice'te geçirdi. Belhanda Nice formasıyla çıktığı 31'i lig, 1'i kupa, 5'i Avrupa Kupası maçı olmak üzere toplam 36 karşılaşmada 3 gol 8 asistlik performans gösterdi. 2011-12'de Montpellier'in yaşadığı şampiyonlukta, Arsenal'e transfer olan Olivier Giroud'la birlikte en büyük pay sahibiydi. Fransa'da 2011-2012 sezonunun en iyi genç futbolcusu seçildi. 11 Nisan 2012 tarihinde Marsilya karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol ligde yılın golü seçildi..



Kaynak: beIN SPORTS