Galatasaray'dan Muslera'ya sürpriz teklif

Genel kurulda sürpriz tekif: Muslera'yı üye yapalım!

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda söz alan üyelerden Zafer Şener, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın kulüp üyesi yapılmasını teklif etti.Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.



Birçok konunun tartışıldığı toplantıda söz alan üyelerden Zafer Şener, taraftarın büyük beğenisini toplayan bir öneriye imzasını attı.



Şener, Sarı-Kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın kulüp üyesi yapılması gerektiğini söyledi.



''Muslera gibi bir futbolcu çok nadir gelmiştir'' diyerek sözlerine başlayan Şener, ''Böyle bir şansımız var mı bilmiyorum. Ama eğer kurallar müsade ediyorsa, bu çocuğu kongre üyesi yapalım. Galatasaray'ın en kötü zamanında bu formayı taşıyan bu çocuğu mutlu edelim'' diyerek sözlerini noktaladı.



Zafer Şener'in bu sözleri sonrası toplantı salonunda bulunan üyeler alkışla Şener'e karşılık verdi.