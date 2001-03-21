Galatasaray'dan PEPE sürprizi

Galatasaray'dan Inter'e sürpriz transfer çalımı! Pepe...

Gomis transferinde mutlu sona yakın olan Galatasaray savunmaya da Pepe'yi sürpriz bir şekilde getirmeyi planlıyor.İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, Real Madrid'le olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Pepe ile yakından ilgileniyor. Inter'in kadrosuna katmak istediği 34 yaşındaki savunma oyuncusuna sözleşme teklif etmeye hazırlanan Galatasaray'ın, Pepe'yi İtalyan ekibin elinden kapabileceği belirtildi.



2007 yılında Porto'dan transfer edilen Portekizli oyuncu Real Madrid formasını 334 kez giydi.



Elinde Serdar Aziz, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Koray Günter gibi stoperler bulunan Galatasaray burayı bir dünya yıldızıyla takviye etmeyi planlıyor.



Kaynak: Ajansspor