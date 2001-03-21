Galatasaray evinde kazandı

23.3.2017 - 01:16

Galatasaray Odeabank, Turkish Airlines Euroleague’in 27. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Rus ekibi Unics Kazan’ı skorla 75-67'lik mağlup etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Unics Kazan, Colom ve Parakhouski’nin sayılarıyla 7-3 öne geçti. Diebler ile 3 sayı çizgisinden, Pleiss ile de pota altından sayılar bulan Galatasaray farkı 2’ye indirdi ve skoru 16-18 yaptı. Periyotun son anlarını daha iyi oynayan Rus ekibi 23-21 önde kapattı.

İkinci periyotta savunmada rakibini durduran sarı-kırmızılar, Tyus, Schilb ve Daye’nin önderliğinde 17-2’lik seri yakalayarak devreye 45-29 önde girdi. Üçüncü periyotta iki takımda savunmada etkili olarak başladı. Schilb ile Pleiss’ı hücumda etkili kullanan Galatasaray Odeabank, farkı açarak, skoru 50-29 yaptı. Unics Kazan, Antipov ve Langford ile farkı azaltmaya çalışsa da sarı-kırmızılılar, periyotu Tyus’ın serbest atıştan bulduğu sayılarla 57-41 önde tamamladı.

Son periyotta rakibinin yakalamasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank parkeden 75-67'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri Kazan adına 24 sayı atan Langford olurken, Galatasaray'da ise Diebler 17 sayı ile takımını sırtladı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Rus ekibi ise 20. mağlubiyetini aldı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Fernando Rocha xx, Emilio Perez Pizarro xx, Nick Van Den Broeck xx

Galatasaray Odeabank: Micov x 3, Fitipaldo xx 7, Tyus xx 10, Can x 2, Schilb xx 9, Ege x 2, Orhan x, Pleiss xx 8, Daye xx 12, Sinan Güler xx 5, Diebler xxx 17, Göksenin Köksal x
Başantrenör: Ergin Ataman

Unics kazan: Antipov xx 8, Langford xxxx 24, Ponkrashov x 3, Parakhouski xx 6, Colom xx 11, Klimenko x, Banic x, Voronov x 2, Panin xx 6, Williams xx 7, Andusic x
Başantrenör: Evgeny Pashutin

1. Periyot: 21-23 (Unics kazan lehine)

Devre: 45-29 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 57-41 (Galatasaray Odeabank lehine)

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