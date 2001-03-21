Galatasaray Gael Clichy'den haber bekliyor

Clichy süre istedi

Cim Bom’un transferi için yıllık 3 milyon Euro’yu gözden çıkardığı Gael Clichy, düşünmek için Sarı-Kırmızılı kulüpten süre istedi. Galatasaray önümüzdeki hafta sonuna kadar Fransız sol bekten haber bekliyor.

Sol bek sorununu Manchester City’deki sözleşmesi biten 31 yaşındaki Fransız yıldız Gael Clichy ile çözmek isteyen Galatasaray Yönetimi, senelik 3 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda.



Teklifini menacerler vasıtasıyla tecrübeli oyuncuya ileten Sarı-Kırmızılılar şu an için beklemeye geçti.



Fenerbahçe ve Liverpool’un da yakından ilgilendiği Clichy’nin, kulüpten düşünmek için süre istediği öğrenildi. Galatasaray cephesi önümüzdeki hafta sonuna kadar Clichy opsiyonunu açık tutacak.



Eğer geri dönüş olmazsa tekrar harekete geçecek olan Sarı-Kırmızılılar, olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması halinde, sol bekte rotayı alternatif isimlere çevirecek.