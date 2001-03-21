Galatasaray gençleşiyor

21.3.2017 - 09:39

Galatasaray’da gençleştirme operasyonu

Galatasaray yönetimi, gelecek sezon için önemli kararlar aldı. İlk planda 30 yaş üstü isimler Hakan Balta (33), Sabri (32), Sneijder (32) ve De Jong (32) ile yollar ayrılacak. Bruma’yı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, genç isimlere yönelecek.

 

CHEDJOU YOLCU

Galatasaray, Tudor'un vereceği rapora göre geniş kapsamlı bir revizyona girecek. Galatasaray'da ilk planda topun ağzındaki isimler olarak Hakan Balta (33), Sabri (32), Sneijder (32) ve De Jong (32) var. Japonya'ya giden Lukas Podolski ve sözleşmesi biten Chedjou da gelecek sezon Florya'da olmayacak. Öncelikle Bruma'yı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu genç isim gibi gelecek vaat eden futbolculara yönelecek.

KAPTAN GEMİYİ BIRAKMAYACAK

Galatasaray’da 30 yaş üstü kalacak bir tek Selçuk İnan olacak. Tecrübeli futbolcu böylece hem Igor Tudor'a yardım edecek hemde parçalı formaya hizmeti sürdürecek. Son haftalarda taşın altına elini koyan Selçuk'un artan performansı yönetim tarafından beğenildi.

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