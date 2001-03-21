Galatasaray Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliğini düşürdü

Galatasaray Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerini temelli düşürdü.Bu iki isimle birlikte yıllardır aidatlarnı ödemeyen 2 bin 750 kişinin de üyelikleri sonlandırıldı. Böylece Fethullahçı Hakan Şükür ve Arif Erdem kulüpten temelli uzaklaştırılmış oldu.





Yurtdışına kaçan eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem'in Galatasaray üyelikten ihraç talebi mali genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmişti. Bu kararın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin reddedilmesine tepki göstermiş, Galatasaray'ın bu kararı düzeltmesi gerektiğini belirtmişti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da Galatasaray'ın tartışma yaratan kararına ilişkin, "Bu isimlere sahip çıkılıyorsa Galatasaray'a yazık ederler" sözleri üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu ani bir kararla Hakan Şükür ve Arif Erdem in üyelikten ihracını görüşmek için saat 17:00 de olağanüstü toplanma kararı aldı.

Galatasaray'dan son dakika kararı geldi. Galatasaray'da dün yapılan mali genel kurulda kulüp üyeliğinden ihraç talepleri reddedilen Hakan Şükür ve Arif Erdem için sarı kırmızılılar yeniden alarma geçmiş ve üyelikten ihracını tekrar görüşmek için olağanüstü toplanmıştı. Kritik toplantı sonucu Galatasaray Yönetim Kurulu, tüzükteki maddeyi esas alarak Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüp üyeliğinden aidatlarını yatırmadıkları gerekçesi ile ihraç etti.

HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM İLE BİRLİKTE 2700 ÜYE İHRAÇ EDİLDİ

TT Arena'daki yönetim kurulu toplantısı yaklaşık 2.30 saat sürdü. Toplantıda Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyelerini tek tek dinledi. Ve Galatasaray Yönetim Kurulu, tüzükteki maddeyi esas alarak Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüp üyeliğinden aidatlarını yatırmadıkları gerekçesi ile ihraç etti.

Toplantı sonrası sarı-kırmızılı kulüp, "Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 'Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine' karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Hakan Şükür ve Arif Erdem ile birlikte 2700 genel kurul üyesi de ihraç edildi.

OYLAMA SONUCU İHRAÇ EDİLENLER...

Dün yapılan genel kurulda; Hakan Şükür, Arif Erdem, Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Şahabattin Harput'un FETÖ nedeniyle üyelikten çıkarılması oylamaya sunulmuş ve oylama sonucu Zekeriya Öz, Şahabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Hazım Sesli oy çokluğuyla kulüpten ihraç edilmişti.