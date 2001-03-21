Galatasaray’ı yenen Anadolu Efes yarı finalde

Türkiye Basketbol Ligi Play-off çeyrek final 3. maçında Anadolu Efes, Galatasaray’ı 87-76’lık skorla yendi. Türkiye Basketbol Ligi Play-off çeyrek final 3. maçında Anadolu Efes, Galatasaray’ı 87-76’lık skorla yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Salon: Abdi Ipekçi

Anadolu Efes: Brown xxx 22, Thomas xxx 15, Doğuş xx 11, Heurtel xx 13, Cedi xx 8, Granger xx 7, Honeycutt x 5, Dunston x 6

Başantrenör: Velimir Perasovic

Galatasaray: Daye xxx 21, Mc collum xxx 29, Pleiss x 6, Diebler x 5, Tyus x 4, Sinan x 4, Preldzic x 2, Micov x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 24-17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 48-40 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 69-55 (Anadolu Efes lehine)

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray Odeabank'ı 87-76 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Lacivert-beyazlı takım, play-off yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Granger ve Doğuş Balbay'ın basketleriyle 3. dakikayı 10-4 üstün geçti. Galatasaray Odeabank, McCollum ve Daye'nin sayılarıyla oyunda dengeyi sağlamaya çalışırken, Cedi Osman ve Brown ile skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 24-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Diebler ve Daye'nin üst üstte kaydettiği basketlerle 13. dakika tamamlanırken, skoru eşitledi: 29-29. Ancak Heurtel'in üç sayı gerisinden attığı basketlerle toparlanan Anadolu Efes, Brown'un de verdiği katkıyla soyunma odasına da 48-40 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili performansını taşıyan Anadolu Efes, Thomas ve Cedi Osman ile ürettiği sayılarla 25. dakikada farkı 10 sayıya (59-49) çıkardı. Hücumda zorlanan sarı-kırmızılı takım karşısında Heurtel ve Honeycutt ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, son periyoda da 69-55 üstün girdi.

Final periyoduna Brown'un basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 19 sayıya (74-55) çıkardı. Galatasaray Odeabank, McCollum ve Tyus'ın basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, lacivert-beyazlılar 38. dakikaya 80-68 önde girdi. Kontrollü oynayarak rakibine geri dönüş izni vermeyen Anadolu Efes, müsabakadan 87-76 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray Odeabank'tan Erick McCollum 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, sarı-kırmızılı takımda Austin Daye ise 21 sayı ile oynadı.

Anadolu Efes'te ise en skorer isim 22 sayı kaydeden Derrick Brown oldu.

Öte yandan karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, maç sonunda yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Dursun Özbek'i istifaya çağırdı.

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