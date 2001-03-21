Galatasaray'ın efsane başkanı Ali Tanrıyar hayatını kaybetti

25.5.2017 - 09:21

Galatasaray Kulübü'nün efsane başkanlarından Prof. Dr. Ali Tanrıyar, 103 yaşında vefat etti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "1986-1990 yıllarında iki lig, iki Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Galatasaray'ın efsane başkanı, eski İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Galatasaray'ın efsane başkanları arasında olan Prof.Dr. Ali Tanrıyar tedavi olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu. Cenazesiyle ilgili detayların daha sonra verileceğini bildirildi.

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanrıyar'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Tanrıyar'ın vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "1986-1990 yıllarında iki lig, iki Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Galatasaray'ın efsane başkanı, eski İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ALİ TANRIYAR KİMDİR?

Yunanistan'dan ailesiyle birlikte göç ederek Manisa'nın Kırkağaç ilçesine yerleşti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Dahiliye Mütehassıslığı İstanbul Taksim Beyoğlu İlkyardım Hastanesi Klinik Şefliği ve Başhekimliği, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, 17. ve 18. Dönem İstanbul Milletvekili ile İçişleri Bakanlığı yaptı. Evli ve 1 Çocuk babası.

1986 yılında, mali sıkıntılar yaşayan Galatasaray Kulübü'nün başkanı olarak göreve geldi. Galatasaray'da istikrarın yakalanması ve her türlü sportif başarının temellerinin atılmasında öncü rol üstlendi; bu yolda kulübün başkanı olduğu sürece mali durumu düzeltti, futbol takımını çok üst seviyelere çıkardı ve UEFA Kupası'nı kazanacak takımın temellerini attı.

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