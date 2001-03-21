Galatasaray'ın görüştüğü futbolcu antremanda öldü

Sezon başında Galatasaray'la görüşmelere gelen Cheik Tiote'nin idmanda fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi

Devre arası transfer döneminde Newcastle United'dan Çin 1. Lig ekibi Beijing Enterprises'a transfer olan Fildişi Sahilli defansif orta saha oyuncusu Cheik Tiote'nin idmanda fenalaşarak öldüğü iddia edildi.

Çin basınında yer alan habere göre; idman sırasında fenalaşan 31 yaşındaki Cheik Tiote, yapılan acil müdahalenin ardından hastenaye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı da vurgulandı.

Sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Tiote, İstanbul'da geçtiği sağlık kontrolünde sorunlar çıktığı için sarı kırmızılı takıma transfer olamamıştı.

(Ajansspor)