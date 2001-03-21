Galatasaray'ın yeni sezon formaları tepki topladı

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar düzenlenen lansmanla tanıtıldı.
Galatasaray'ın yeni sezon formaları futbolcuların katıldığı lansmanda tanıtıldı. Sneijder, Selçuk İnan, Muslera, Bruma, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues yeni sezon formalarıyla poz verdiler.
Sarı-kırmızılı ekibin tanıttığı parçalı formaların, geçen yıllardaki klasik tasarımlardan farklı olması dikkat çekti.
Öte yandan bazı Galatasaraylı taraftarlar, parçalı formanın haç işaretini andırdığını belirten yorumlarda bulunarak yönetimi eleştirdi.