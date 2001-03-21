Galatasaray Juventus'lu Asamoah'a tekilf verdi

27.5.2017 - 12:39

Juventus’un yıldızı Galatasaray yolunda

Galatasaray, daha önce teklif sunduğu Juventus’un Gana’lı Asamoah'ı renklerine katıyor. Sportif Direktör Cenk Ergün, Tudor’un ‘olur’ dediği 28 yaşındaki orta saha için İtalya’ya gidiyor.

Galatasaray, önümüzdeki sezon orta sahanın yükünü çekebilecek bir yıldızın peşindeydi. Aranan kan İtalya'da bulundu. Sarı-kırmızılılar, Juventus'un Ganalı yıldızı Kojo Kwadwo Asamoah'a yeniden resmi teklif götürdü. Bonservisi 5 milyon Euro olan ve önümüzdeki sezon kulübüyle mukavelesi sona erecek 28 yaşındaki oyuncu için kiralama yöntemine gidilecek. Bu transfer için Cimbom, Çizme ekibine kiralama bedeli olarak 1, futbolcuya da 2.5 milyon Euro vermeyi planlıyor.

Futbolcunun, Igor Tudor'un menajerlik şirketiyle birlikte çalışması büyük avantaj olarak değerlendiriliyor. Hocanın ısrarına dayanamayan yönetim, yetenekli ismi kadrosuna katmak için şartları sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor. Tudor, tecrübeli ismi hem orta saha hem de sol kanatta kullanmayı düşünüyor. Asamoah, bu sezon İtalya Serie A'da 17, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev yaptı. İlk 11'de fazla forma şansı bulamadı.

CENK ERGÜN İTALYA’YA GİDİYOR

Galatasaray’ın sportif direktörü Cenk Ergün, yüksek maliyeti sebebiyle Juventus'un da kadrosunda düşünmediği Asamoah için önümüzdeki günlerde İtalya'ya seferine çıkacak. Juventus kulübüyle iyi ilişkileri bulunan Tudor'un da kendisine eşlik etmesi bekleniyor. Operasyon olumlu neticelenirse Felipe Melo gibi bir yıldız daha Florya'ya gelmiş olacak. İtalya basınına göre Lazio ve West Ham'ın da devrede olması Aslan'ın tek sıkıntısı…

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret