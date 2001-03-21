Galatasaray Maicon'u gözüne kestirdi

6.6.2017 - 20:59

Galatasaray stoperini buldu: Maicon!

Galatasaray, defansa aradığı ismi Sao Paulo’da buldu. Brezilyalı stoper Maicon'u çok beğenen Tudor’un, hava toplarındaki zaafiyeti bu şekilde kapatacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, 5.5 milyon euro vermeye hazır.

Galatasaray savunmanın liderini buldu. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de gündeme gelen Brezilyalı stoper Maicon’u listenin başına aldı.
 
Manchester City’den Mangala’nın yüksek ücreti, Valencia’da Abdennour’dan ise Fransa’da bir takım araması yüzünden vazgeçen Cim-Bom, Maicon’da karar kıldı. Brezilyalı stoper ara transfer döneminde de düşünülmüş, ancak kulübü Sao Paulo futbolcuyu bırakmama kararı almıştı. Galatasaray, 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan sambacının bonservisi için 5.5 milyon euro vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un da 1.91’lik futbolcuyu çok beğendiği ve gelmesi halinde yaşanan hava topu zaafiyetine çare olacağı  raporunu verdiği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncu için girişimlerini hızlandırırken, futbolcuyla ilgili herhangi bir pürüzün bulunmadığı ve kulüpler arasındaki temasların sürdüğü vurgulandı.
 
Sarı-kırmızılılar, sağ bek ve sol bek için çalışmalarını sürdürürken sol bölge için düşünülen Gael Chichy için temasta bulunuyor. Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Fransız oyuncunun yıllığı 2.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme istediği ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Manchester City ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olması kulüplerin iştahını kabarttı.
 
Kaynak: Skorer

 

 

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