Galatasaray Odeabank, Baskonia'ya direnç gösteremedi

THY Euroleague 29. hafta maçında Galatasaray, Baskonia'ya evinde 103-80'lik skorla mağlup oldu.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank 19.yenilgisini alırken, Saski Baskonia galibiyet sayısını 17’ye yükseltti.

Maç başlamadan önce tribünde yer alan UltrAslan grubunun kendisine uzun süre küfürlü tezahürat yapması üzerine Galatasaray Odeabank koçu Ergin Ataman benchi terk etti. İlk TV molasının ardından sahaya tekrar geri döndü.

Salon: Abdi İpekçi Arena

Galatasaray: Diebler xxx 14, Tyus xxx 14, Sinan xxx 12, Daye xx 11, Micov x 8, Pleiss x 7 , Schilb x 6, Preldzic x 3, Göksenin 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Baskonia: Tilie xxxx 20, Diop xxx 18, Voigtmann xxx 15, Larkin xx 11, Hanga xx 11, Budinger xx 9, Beaubois x 8, Luz x 6, Blazic x 3, Laprovittola 2

Başantrenör: Sito Alonso

1. Periyot: 21-27 (Baskonia lehine)

Devre: 44-60 (Baskonia lehine)

3. Periyot: 66-80 (Baskonia lehine)

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, İspanya temsilcisi Baskonia'ya 103-80 yenildi.

Avrupa Ligi'nde play-off şansının haftalar önce kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 19. yenilgisini aldı. Play-off'u garantileyen İspanyol temsilcisi Baskonia ise 17. galibiyetine ulaştı.

Maç öncesi taraftarların küfürlü tezahüratı nedeniyle başantrenör Ergin Ataman'ın beklenmedik bir şekilde sahayı terk etmesiyle şok yaşayan sarı-kırmızılı oyuncular, buna rağmen maça iyi başlayarak ilk dakika içinde Daye'nin basketiyle 4-0'lık üstünlük yakaladı. Baskonia, maçın 3. dakikasında Voigtmann ile 5-4 öne geçmesine rağmen sarı-kırmızılı ekip, Pleiss'in basketiyle 4. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 11-8. Hanga ile tekrar öne geçen konuk ekip, Diop'un basketiyle 1. periyodu 27-21 üstünlükle tamamladı.

Galatasaray Odeabank, 2. çeyrekte oyuna konsantre olmakta zorlandı. Savunmada ve hücumda etkisiz kalan rakibi karşısında Diop'un pota altı basketiyle 17. dakikada farkı 20 sayıya (53-33) çıkaran Baskonia, soyunma odasına da 60-44 önde gitti.

İkinci yarıda alan savunmasıyla rakibini durdurmaya çalışan Galatasaray Odeabank, 25. dakikada Micov'un 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya kadar (67-57) indirdi. Uzun oyuncularıyla boyalı alanı iyi kullanmaya başlayan Baskonia, Diop'un sayılarıyla 3. periyodu da 80-66 önde geçmesini bildi.

Son periyotta oyundan tamamen kopan Galatasaray Odeabank, rakibine 23 sayı farkla 103-80 mağlup oldu.