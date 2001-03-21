Galatasaray Odeabank'tan 47 sayı fark

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray Odeabank sahasında TED Ankara Kolejliler’i 104-57 mağlup etti.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: İsmail Aydın xx, Ozan Çakar xx, Can Mavisu xx

Galatasaray Odeabank: McCollum xx 12, Göksenin Köksal xx 9, Schilb xx 11, Daye xx 18, Pleiss x, Tyus xx 10, Orhan Hacıyeva xx 11, Preldzic x 3, Sinan Güler xx 8, Micov xx 5, Can Korkmaz xxx 13, Ege Arar xx 4

Başantrenör: Ergin Ataman

TED Ankara Kolejliler: Galloway xxx 19, Morrison xx 13, Yesukan Onar x 2, Uğur Hortum xx 4, Thomas xx 6, Sakut Taylan Süerkip xx 7, İsmail Yiğit Yüceer x 2, Yiğit Baran Sarıkaya x 2, Yiğit Aydın x2

Başantrenör: Can Sevim

1. Periyot: 28-7 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 55-24 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 81-40 (Galatasaray Odeabank lehine)

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında Galatasaray Odeabank, sahasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 47 sayı farkla 104-57 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank ligde 13. galibiyetini alırken, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler 21. kez yenildi.

Galatasaray Odeabank, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya etkili başladı ve 4. dakikayı 13-2 üstün geçti. Skor üretmekte zorlanan rakibi karşısında Daye, McCollum ve Göksenin Köksal ile basketler bulan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 28-7 önde tamamladı.

Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci periyoduna da taşıyan ev sahibi ekip, Schilb ve Orhan Hacıyeva'nın basketleriyle 15. dakikada (41-18) üstünlüğünü sürdürdü. Kalan bölümde pota altından Tyus, üç sayı çizgisinin gerisinden ise Orhan Hacıyeva ile sayı bulmaya devam eden Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 31 sayı farkla 55-24 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Sinan Güler, Daye ve McCollum ile bulduğu basketlerle son çeyreğe 81-40 önde girdi.

Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 104-57 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR:

Galatasaray Odeabank, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya etkili başladı ve 4. dakikayı 13-2 üstün geçti. Skor üretmekte zorlanan rakibi karşısında Daye, McCollum ve Göksenin Köksal ile basketler bulan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 28-7 önde tamamladı.

Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci periyoduna da taşıyan ev sahibi ekip, Schilb ve Orhan Hacıyeva'nın basketleriyle 15. dakikada (41-18) üstünlüğünü sürdürdü. Kalan bölümde pota altından Tyus, üç sayı çizgisinin gerisinden ise Orhan Hacıyeva ile sayı bulmaya devam eden Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 31 sayı farkla 55-24 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Sinan Güler, Daye ve McCollum ile bulduğu basketlerle son çeyreğe 81-40 önde girdi.

Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 104-57 galip ayrıldı.