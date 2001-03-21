Galatasaray stoper arıyor

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, öncelik verildiği baş mevkilerden biri olan stoperde ilk transfer gerçekleşiyor..

Sözleşmesi sona eren Chedjou, Tudor'un planları arasında yer almayan Hakan Balta, beklentileri karşılayamayan Semih Kaya ve Ahmet Çalık, sakatlıklarla boğuşan Serdar Aziz derken, stoper bölgesinde Sarı-Kırmızılıların elinde güçlü bir alternatif bulunmuyor.



Teknik direktör Igor Tudor, lider özellikleri olan bir ismin mutlaka transfer edilmesini isterken, yönetim Napoli forması giyen Vlad Chiricheș'le olan temaslarında önemli yol katetti.



Raul Albiol, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic ve Lorenzo Tonelli gibi önemli isimler arasında forma şansı bulmakta zorlanan ve bu sezon 16 maçta sahaya çıkan Chiriches de, gelecek sezon direkt olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.



Napoli'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki stoper Galatasaray'a sıcak bakıyor.



Chiriches için yıllık 2.5 Euro'yu gözden çıkaran Galatasaray Yönetimi, 10 Haziran'da oynanacak Romanya-Polonya Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi öncesi transferi noktalamak istiyor.

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