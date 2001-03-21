Galatasaray transfer bombasını patlattı

Galataray, savunma hattının yeni liderini buldu! 15 milyon euroluk dünya yıldızı için masaya oturuluyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor, 2014 yılında 32 milyon Euro bonservis bedeliyle Porto’dan Manchester City’ye giden yıldız futbolcuya tam not verdi. 26 yaşındaki savunmacı için masaya oturuluyor... İşte detaylar:

Yönetimden liderlik görevini üstlenebilecek üst düzey bir stoper takviyesi talep eden teknik direktör Tudor, aradığı oyuncuyu, “Hava toplarında etkili, güçlü ve agresif” şeklinde tarif etmişti.

Ve savunma hattının yeni lideri bulundu; Eliaquim Mangala… Aurelien Chedjou ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Galatasaray, Fransız stopere göz koydu. Menajerlerin önerdiği ve Galatasaray yönetimi ile Igor Tudor’un tam not verdiği Mangala, Cimbom’un A planı olarak zirveye yerleşti.

MANGALA DA SICAK BAKIYOR

Menajerlerin Galatasaray’a sunduğu Mangala, hem Igor Tudor’dan hem de yönetimden tam not alıp stoperdeki ilk hedef haline geldi. Manchester City’nin sezon başında Valencia’ya kiraladığı Mangala için Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübüyle masaya oturma kararı aldı.

Sarı kırmızılılar ünlü menajer Jorge Mendes’in oyuncusu olan 26 yaşındaki Fransız stoperi, Manchester City’den 1 yıllığına kiralamak adına resmi girişimlerine başlayacak. Tecrübeli oyuncunun da, Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Bu durumda İngiliz kulübü, sarı kırmızılılardan gelecek kiralama teklifine, “Evet” karşılığını verirse Tudor’un da onayıyla savunmanın yeni lideri Eliaquim Mangala olacak.

B PLANI VITOR HUGO

Öte yandan Mangala’yı, Igor Tudor’un onayıyla listenin ilk sırasına alan Galatasaray’ın radarında adı sıkça sarı kırmızılı takımla anılan Domagoj Vida’nın yer almadığı belirtildi. Hırvat teknik adamın özellikle hava toplarında etkili bir stoper istediği ve vatandaşı olan Vida yerine, Mangala’nın transferini istediği, B planının ise Palmeiras’ta forma giyen Vitor Hugo olduğu ifade edildi.