Galatasaray Vincent Janssen'ın peşinde

28.3.2017 - 15:23

Galatasaray'da Podolski'nin alternatifi Vincent Janssen

Devre arasında Vincent Janssen için nabız yoklayan Galatasaray, sezon sonu Hollandalı golcüyü transfer etmenin peşinde...

Gelecek sezon yepyeni bir kadro kurması beklenen Galatasaray, işe ilk olarak forvet mevkisinden başlayacak. Sarı Kırmızılılar'da ilk hedef ise Tottenham'ın 22 yaşındaki Hollandalı forveti Vincent Janssen...

İngiliz basını, Londra ekibinde istediği kadar forma giyemeyen ve takımdan ayrılmak isteyen genç Janssen'le Galatasaray'ın devre arasında olduğu gibi yine ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı. 

Sezon sonu Japonya'ya didecek olan Lukas Podolski'nin boşluğunu 1,85 boyundaki forvetle değerlendirmek isteyen Cim Bom, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Tottenham'ın kapısını çalmayı hedefliyor.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret