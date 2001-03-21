Galatasaray Yasin ile uzatıyor

Galatasaray Yasin ile uzatıyor
10.6.2017 - 12:35

Galatasaray’dan Yasin Öztekin kararı

İki sezon önce kazanılan 3 kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Galatasaray’la sözleşmesini uzatmak için adeta gün sayıyor..

2014- 15 sezonunun başında K.Erciyes'ten transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, 3 sezonda Muslera ve Selçuk'la birlikte en istikrarlı oyuncu olarak dikkat çekti. Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine göre Bruma'nın gidişiyle kanat alternatifleri azalan Dursun Özbek yönetimi Yasin'in bir yıllık sözleşmesini uzatıp, başarılı oyuncunun maaşında da 600-700 bin Euro civarında iyileştirme yapmayı planlıyor. Senelik 1 milyon 150 bin Euro alan ve maç başına da 10 bin Euro kazanan Yasin'le 2+1 yıllık yeni kontrat yapılması düşünülüyor.

 

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