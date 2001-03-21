Galatasaray yönetiminde şok istifa!

22.3.2017 - 12:08

Galatasaray'da Levent Nazifoğlu'nun ardından Sportif AŞ. yöneticisi Alp Yalman da görevinden istifa etti. Hürriyet'in ulaştığı Alp Yalman "Bu konuda konuşmayacağım, siz kulüple görüşün" dedi. Sarı kırmızılı kulüp birazdan konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacak.

Galatasaray'da sular durulmuyor... Geçtiğimiz günlerde istifasını sunan Galatasaray Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu'nun ardından Alp Yalman da Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Dün gece yönetime istifasını götürdüğü öğrenilen Yalman sezon başında Levent Nazifoğlu ile birlikte göreve başlamıştı. Aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün eski başkanlarından olan Alp Yalman sezon içerisinde de istifanın eşiğine gelmiş fakat son anda vazgeçirilmişti.

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