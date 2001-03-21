Galtatasaray yönetimi acil toplandı

Sarı-kırmızılı yönetim, mali genel kurulda Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkileri olan ancak kulüpten ihraç edilmeyen Hakan Şükür ve Arif Erdem için acil olarak toplandı

Galatasaray'ın dün gerçekleşen mali genel kurulunda FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem, Galatasaray Kulübü'nden oy çokluğu ile ihraç edilmememişti.

Bu kararla beraber sarı-kırmızılı kulüpte hareketli saatler yaşanmaya başladı. Galatasaray yönetimi acil olarak toplandı.

İHRAÇ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı kırmızılı yöneticilerin yapacakları toplantı sonrasında Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüpten ihraç edilmesi için gereken çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Buna göre Şükür ve Erdem, önümüzdeki hafta içinde Galatasaray'dan ihraç edilecek. Her iki ismin de tüzüğe uygun olmayan birçok davranışı bulunuyor. Bunlar arasında 5 yıldan fazla süredir kulüp aidatlarını ödememek gibi detaylar yer alıyor.

YÖNETİM KURULU İSTEDİ

Galatasaray Yönetim Kurulu Hakan Şükür ve Arif Erdem'i oy birliği ile ihraca sevk etmişti. Ancak Galatasaray Genel Kurulu, bu ihraç isteğini oy çokluğu ile redderek skandal bir karara imza attı.

Yönetim Kurulu üyeleri, bu konudaki tavırlarını değiştirmeme kararı aldılar. Ve çalışmalarını da bu yönde sürdürecekler.

İHRAÇLARI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in 8 yıldır aidatlarını yatırmadığı gerekçesiyle kulüpten ihraçları için düğmeye basıldı.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ

MADDE 20: Aşağıdaki hallerde üyelik sona erer:

20.1) Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre üyelik koşullarının kaybedilmesi,

20.2) Üyelikten çıkma kararının yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi,

20.3) Ödeme yükümlülüğünün 6 (altı) yıl üst üste özür belirtmeksizin yerine getirilememesi

20.4) Ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme nedeniyle üyeliği sona eren kişinin yeni başvuru ile yeniden üyeliğe alınmasından sonra ödentisini 2 (iki) yıl üst üste ödememesi,

20.5) Önceden özür belirtmeksizin üst üste 8 (sekiz) Genel Kurula katılmaması,

20.6) Tüzük hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılması.

Bu durumlarda üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile Sicil Kurulunca silinir.

Nevzat Dindar - Milliyet