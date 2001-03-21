Giresunspor - Eskişehirspor maçında beraberlik

25.5.2017 - 22:51

TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Giresunspor sahasında Eskişehirspor’u konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

TFF 1. Lig play-off ilk maçında Giresunspor evinde Eskişehirspor ile 3-3 berabere kaldı. Eskişehirspor bu skorla rövanş maçı öncesi avantaj elde etmiş oldu.

Karşılaşmada Giresunspor'un gollerini Dimitriadis, Berkan Yıldırım ve Özgür Can Özcan kaydederken Eskişehirspor'un gollerini ise Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga ve penaltıdan da Erkan Zengin kaydetti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Abwo’nun yerden penaltı noktasına ortasında Recep'in şutunu kaleci Boffin kurtardı.

22. dakikada Recep'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Panos topu filelere yolladı. 1-0

28. dakikada ceza sahası dışından Dorukhan'ın şık vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

40. dakikada sol kanattan arka direğe gelen ortada Bruno'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

45. dakikada sağ kanattan Abwo’nun ortasında Özgür Can'ın kafa vuruşu kaleci Boffin'den döndü. Dönen topu Berkan filelere yolladı. 2-2

58. dakikada Panos'un pasında Özgürcan'ın şutunda top ağlara gitti. 3-2

64. dakikada Eskişehirspor penaltı kazandı. Penaltı kullanan Erkan Zengin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 3-3

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek x, Mehmet Cem Hanoğlu x, Erdem Bayık x

Giresunspor: Eser Altın xx, Berkan Yıldırım xxx, Onur Demir xx, Özgür Yılmaz xx, Hüsamettin Tut xx, Dodo Andre xx (İsaac dk. 68 x), Panos Dimitriadis xxx, David Abwo xx (Dilaver dk. 78 x), Recep Aydın xx, Volkan Okumak xx, Özgür Can Özcan xx (Tomic dk. 72 x)
Yedekler: Anıl, Cihan, Çağlar, Rızvan
Teknik Direktör: Yücel İdiz

Eskişehirspor: Boffin xx (Kayacan dk 73 x), Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hakan Çinemre xx, Uğur İnceman xx, Tarık Çamdal xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Akaminko 90+1 ?), Dorukhan Toköz xxx (Ramazan dk. 83 ?), Hürriyet Gücer xx, Francis Ofoedu xx, Erkan Zengin x, Bruno Mezenga xx
Yedekler: Ndong, Bilal, Semih, Furgan
Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Panos (dk. 22), Berkan (dk. 45), Özgürcan (dk. 58) (Giresunspor), Dorukhan (dk. 28), Bruno (dk. 40), Erkan Zengin (dk. 64 pen.) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Panos, Dodo, Özgür Yılmaz, Berkan, Volkan (Giresunspor), Kamil Ahmet, Uğur, Kayacan (Eskişehirspor)

Resul Yanbul

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