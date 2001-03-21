Gomis'den Galatasaraylıları sevindiren hareket

27.5.2017 - 14:07

Gomis'ten Galatasaray taraftarına yanıt

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Gomis sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı bir taraftara dikkat çeken bir cevap verdi.

Gomis Galatasaray formalı halini onayladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ismi bir süredir sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde yer alan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile görüştüklerini ve kendisine teklif yaptıklarını söyledi.

Özbek'in bu açıklamasının ardından sarı-kırmızılı bir taraftar, Gomis'e Galatasaray forması giydirdiği görseli Fransız golcüyü etiketleyerek "Vallaha yakışmış sana kanka" diyerek paylaştı.

31 yaşındaki Gomis'in ise taraftara 'gülücük' ve 'onay' anlamına gelen emojiyle karşılık vermesi dikkat çekti.

 

26 May
Feyyaz Mutlu @Feyyaz115

@BafGomis vallaha yakışmış sana kanka :d pic.twitter.com/FtyxDqKcWO

 
 Takip et
Bafétimbi Gomis
 
@BafGomis

@Feyyaz115 😂😂😂👌

23:02 - 26 May 2017
 
 

 

 
 
 

 

 


 

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