Gomis resti çekti!.. Yedek oturmam

Gomis'ten mesaj var: Yedek oturmam!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bafetimbi Gomis, bir Marsilya taraftarıyla twitter üzerinden dikkat çeken bir diyaloga girdi.Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda görmek istediği isimlerden Batefimbi Gomis, kendisine ait twitter hesabından bir taraftarın kendisiyle ilgili yorumuna cevap verdi.



Marsilya'lı bir taraftar, ''Bana kalırsa Monaco'dan Germain'i transfer etmeliyiz. Gomis de yedek olarak kadroda kalabilir'' diye yazdı.



Gomis bu paylaşıma cevap vererek, ''Beni takımda tutmak istemen güzel, ancak ben asla yedek olmam'' diye yanıtladı.



Bonservisi Swansea'da bulunan Bafetimbi Gomis, kiralık olarak formasını giydiği Marsilya'da bu sezon 20 gol attı.



Gelecek yıl transferde büyük paralar harcaması beklenen Marsilya'nın, Gomis'i kadroya katması uzak ihtimal olarak görülüyor.



Swansea'nin de İspanyol golcüsü Fernando Llorente'nin performansından memnun kalması sonrası 31 yaşındaki Gomis'in satılmasını işaret ediyor. Fransız golcünün 2018 yılında sona erecek sözleşmesi nedeniyle bonservis bedelinin 3-4 milyon Euro arası bir bedel olması bekleniyor.

23 May

ronchetti Francesco @francesco045

avis perso je serai ravi si GERMAIN viendrai a l'OM en plus d 1 autre attaquant et de garder @BafGomis en doublure !! qu'en pensez vous

Takip et

Bafétimbi Gomis ✔@BafGomis

@francesco045 C'est gentil de vouloir me gardé mais j'ai dit que je ne suis pas une doublure

20:37 - 23 May 2017

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