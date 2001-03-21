Gomis'ten ilk Galatasaray açıklaması

Ve Gomis ilk kez konuştu! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bafetimbi Gomis, geleceğinin henüz belirsiz olduğunu söyledi.Fransız futbolcu Gomis, sosyal medyada kendisine gelen soruları yanıtladı.



Gomis, "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusuna, "Bilmiyorum ama misafirperverliğiniz için çok teşekkürler, Türk insanını seviyorum" cevabını verdi.



Bonservisi Swansea'de bulunan Fransız futbolcu, geride kalan sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirmiş ve 34 maçta 21 gol atmıştı. (NTVSpor)