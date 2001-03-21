Güneş yeni hedefini açıkladı

31.5.2017 - 23:55

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 2 yıldaki şampiyonluğun başarı olduğunu belirterek, "Rakiplerimiz güçlüyse, biz daha güçlü oluruz" dedi..

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK TV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Güneş; kulüp, camia ve taraftarla bütünleştiğini ve bundan memnun olduğunu söyledi. "Rakiplerle biz büyürüz, rakiplerimiz güçlüyse biz daha güçlü oluruz" diyen Güneş, Şenol Güneş, son 2 yıldaki şampiyonluğun başarı olduğunu belirtti. Şenol Güneş daha büyük başarının ise oyun, davranış, efendilik olduğunu bunun da kulübe artı bir değer kattığını belirtti.

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"
Başkan Fikret Orman ve yönetiminin takımın arkasında durmasının önemini anlatan tecrübeli teknik adam, "Çok başarılı gidiyoruz. Bu hızlı gidişte ayakta kalmayı bilmek gerekiyor. Sevgiye teşekkür ederim, aynı sevgiyle taraftarlarımıza bakıyorum. Onların desteği çok önemli. Benfica, Galatasaray ve Başakşehir maçlarında taraftarımızın desteği bizi ayağa kaldırdı. Ayrıca takımdaki tüm oyuncularımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İyi futbolun önemine işaret eden Güneş, "Gelecek sezon inşallah şampiyon olacağız, inşallah Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağız, ama iyi futbol oynayacağız ve daha mutlu olacağız" açıklamasını yaptı.

Program sonunda Şenol Güneş'e doğum günü kutlaması da yapıldı. 1 Haziran doğumlu olan Güneş, için hazırlanan pasta canlı yayın sonunda kesildi..

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret