Hakan Şükür helallik istedi şok eden bir cevap aldı

FETÖ kapsamında firari olarak aranan ve Galatasaray Kulübü'nden ihraç edilen Hakan Şükür'le ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Genel kurulda ihraç edilmeyen Hakan Şükür ve Arif Erdem, 6 yıl ve üzerinde aidat ödemedikleri için yönetim kararıyla üyelikleri sonlandırıldı. Sonrasında ise yoğun telefon trafiği yaşandı.

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında firari durumda olan Hakan Şükür, üyeliğinin sonlandırılmasının ardından erken saatlerde Galatasaray kulübüne telefonla ulaştı. Fanatik'in haberine göre Şükür, üyelik iptali kararı sonrası bugüne dek ödemediği aidat borçlarının tamamını kapatmak istediğini iletti.

İddiaya göre Şükür, "Beni kulüpten attınız ama ben yine de borcumu ödemek istiyorum. Sadece helallik istediğim için bunu yapıyorum. Borçlu kalmak istemiyorum." dedi.

'GALATASARAY'IN SENİN PARANA İHTİYACI YOK'

Hakan Şükür'ün bu talebine kulüp profesyoneller tokat gibi bir cevap vererek "Galatasaray kulübünün, senin parana ihtiyacı yok. Helallik istiyorsan, git bir yere bağış yap" dedi.

Sonrasında Hakan Şükür'ün tavrı sertleşti. Şükür ses tonunu yükselterek, "Bana haksızlık yapıyorsunuz. Avukatlarımla mücadele devam edeceğim" dedi.

Hakan Şükür'ün bu yaklaşımı da kulüpten sert karşılık buldu. Kulüp profesyonelleri, "İhraç talebi ile disiplin kuruluna sevkedildiğinde tek sayfa savunma bile yazmadın. O zaman savunmanı yapsaydın" karşılığını verdi.

Kulüpten ihraç edilen Arif Erdem'den ise hala ses seda yok. Arif Erdem'in, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İpsala sınır kapısından Bulgaristan'a gittiği iddia edilmişti.