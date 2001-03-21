Hakan Şükür için karar verildi!

Galatasaray'daki kripto FETÖ'cüler harıl harıl ABD'de kaçak bulunan Hakan Şükür'ün üyelikten atılmaması için çaba gösterirken aklıselim üyeler kararını çoktan verdi. Lütfi Kırdar Salonu'nda yarın 10.00'da başlayacak Mali Genel Kurul'da Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, Hüseyin Avni Mutlu ve Şehabattin Harput gibi terör örgütü mensubu G.Saray'ın hain üyelerine Genel Kurul son tokadı vuracak. Bin 500'e yakın üyenin beklendiği kongrede 10. madde olarak gündemde 10'u FETÖ'cü 15 kişinin ihracı bulunuyor. (Akşam)

Bilindiği gibi kripto FETÖ'cüler ise kendi aralarında mesajlaşıp, "Hakan Şükür'ü yargı karar vermeden biz ihraç etmeyelim" diye algı operasyonu yapıyor. Bu operasyon 15 üye için gibi gözükse de arkasında Hakan Şükür ve destekçileri var. Bazı üyelerin gözünü boyayan Hakan Şükür'ün atılması gerektiğini ise birçok G.Saraylı "Olmazsa olmaz atılmalı, çünkü G.Saray'a bu FETÖ'cüler çok zarar veriyor. Hele ihraç olmazsa G.Saray'ın adı FETÖSARAY'a çıkar" diye dile getiriyor.

SİLMEK İÇİN BU DELİLLER YETMEZ Mİ?

15 Temmuz'un acıları bu kadar taze iken Hakan Şükür ve diğer FETÖ'cülere destek olmanın kulübe altından kalkılamayacak zarar vereceğini belirten çok sayıda üye, "Genel Kurul'un hür üyeleri vicdanlarını dinleyip karar verecek. Ancak aklın yolu da bir. Bu kadar zararı dokunan bu kişilerin üstelik ortada suçlar somut iken ihracına karşı çıkmak FETÖ'ye destekten başka bir anlama gelmez" görüşünü savunuyor.

PİŞMANLIK MEKTUBU FAYDA ETMEZ

Hakan Şükür'ün G.Saray yönetim kurulu ve Disiplin Kurulu tarafından üyelikten ihracı için karar geçtiğimiz yıl eylül ayında alınmıştı. Ancak tüzük gereği bir üyenin atılması için genel kurulda bunun kabul edilmesi gerekiyor. Bu nedenle Hakan Şükür ve 10'a yakın FETÖ'cü için yarınki Mali Genel Kurul'da oylama yapılacak. Üyelikten atılacak kişinin ise savunma verme hakkı var. Hakan Şükür resmi bir savunma yollamadı. Ancak Disiplin Kurulu'na genel kurulda üyelere okunması için bir mektup gönderdi.

AYRICALIK İSTİYOR!

Hain örgütün bir üyesi gibi çalışan Hakan Şükür'ün pişmanlık dolu olduğu öğrenilen mektubunun okunması için ise Mali Genel Kurul Divan'ı karar verecek. 5 kişilik kurul mektubu büyük olasılıkla okutmayacak. Bir diğer olasılık da daha önce örneği olmadığı için Divan, mektubun okunmasını üyelerin oyuna sunabilir. Bu konuda ayrıcalık isteyen Hakan Şükür'e üyelerden destek ise yok.