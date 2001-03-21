Hakan Şükür rezaletine bakan yorumu

29.3.2017 - 00:51

Bakan Kılıç: Orada bir provokasyon var

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübünde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmediği olağan mali genel kurulda bir provakasyon olduğunu söyledi.

50 Anadolu kanalı ile TRT Haber'den canlı olarak yayınlanan, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın hazırlayıp sunduğu "Anadolu’da Referandum" programına konuk olan Kılıç, Galatasaray Kulübünün olağan mali genel kurulunda Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihraç edilmemeleri ile ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Orayı hareketlendiren bir kişi var. Yönetim kurulu zaten ihraç istemiyle gündeme alıyor. Daha sonraki kararda bir anlık şeyden sonra ki orada bir provokasyon var. Daha sonra yine aynı sebepten dolayı 'biz ihracına karar verdik' dediler. Bir de üstüne aidatı eklediler ama asıl konu FETÖ’den ihraç edilmesiydi. 

FETÖ'den dolayı Türkiye'den firar etmiş kişiler. Orada diyorlar ki Galatasaray'ın şampiyon olmasına emeği çok olmuş. Kusura bakmayın da vatana ihanet etmiş. Biz meydanlardaydık Hakan Efendi ile Arif Efendi neredeydi? Onların ihraç edilmesinin tek sebebi FETÖ olur. Başka bir neden olmaz."   

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