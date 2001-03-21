Hakan Şükür'ü daha yeni kovdular

31.5.2017 - 10:17

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılacak olan Genel Kurul öncesi FETÖ'cü Hakan Şükür'ün delege hakkını iptal etti.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde Olağan Genel Kurul Çağrısı’nı yaparken 9 Haziran tarihinde yapılacak Genel Kurul öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN DELEGELİĞİ İPTAL ETTİ

Delege olan Hakan Şükür’ün üyeliği iptal edilirken Şükür’ün yerine Ogün Temizkanoğlu dahil edildi. Böylelikle Hakan Şükür’ün oy kullanma hakkı Ogün Temizkanoğlu’na verildi.

TFF'NİN GENEL KURUL ÇAĞRISI

TFF Genel Kurul çağrısını şu ifadelerle duyurdu:

“Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2016-31.05.2017 dönemi ile ilgili olarak Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 09.06.2017 günü saat 11.00’de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, delege tam sayısının asgari üçte birinin katılımı ile 10.06.2017 günü saat 11.00’de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 17.06.2017 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli’nde yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 19.04.2017 tarih ve 46 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.”

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