Hakan Ünsal: Türkiye'den kaçarak suçlarını kabul ettiler!

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Ünsal, "İsmail Demiriz’i ayırıp, Hakan Şükür ve Arif Erdem’e farklı muamele yapmak kabul edilemez, kesinlikle doğru değil. Haklarında hukuki olarak kesinleşmiş bir karar olmasa da zaten Hakan ve Arif bu ülkeden kaçarak suçlarını kabul etmişlerdir" dedi.

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Ünsal, bir dönem aynı formayı giydiği FETÖ’cü hainler Hakan Şükür ve Arif Erdem’le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ünsal’ın açıklamaları: “Yapılan toplantı sanki Galatasaray Genel Kurul’u değil, siyasi bir partinin kongresi gibiydi. Hükümeti sevmeyebilirsiniz, Sayın Cumhurbaşkanımıza muhalif olabilirsiniz ama gerçekleri örtbas edemezsiniz. İsmail Demiriz’i ayırıp, Hakan Şükür ve Arif Erdem’e farklı muamele yapmak kabul edilemez, kesinlikle doğru değil. Haklarında hukuki olarak kesinleşmiş bir karar olmasa da zaten Hakan ve Arif bu ülkeden kaçarak suçlarını kabul etmişlerdir.”

VEFA OLARAK, BU HAREKET YAPILMAMALIYDI

“Genel kurulda amaç tamemen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye muhalefet yapmaktı. Şunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Türk Telekom Arena’nın yapımı, Riva, Florya ve Kemerburgaz projeleri tamamen Cumhurbaşkanımızın onayıyla gerçekleşmiştir. Bir kere vefa olarak böylesine bir hareket yapılmamalıydı. Galatasaray yönetimi de en kısa sürede yapılan bu yanlıştan döndü.”