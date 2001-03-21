Hakem Cüneyt Çakır, Meksika - Senegal maçını yönetecek

30.5.2017 - 13:43

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, FIFA U20 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 1 Haziran Perşembe günü Meksika ile Senegal arasında oynanacak son 16 tur karşılaşmasını yönetecek.

Güney Kore'nin Incheon şehrindeki Incheon Stadyumu'nda TSİ 10.30'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Tahiti Futbol Federasyonu'ndan Norbert Hauata olacak.
Karşılaşmada video hakemlik görevini Daniele Orsato (İtalya), William Collum (İskoçya) ve György Ring (Macaristan) üstlenecek.
Cüneyt Çakır, FIFA U20 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Güney Kore ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmayı yönetmişti.

 

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