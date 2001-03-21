Hakem futbolcunun hayatını kurtardı

Karacabey Birlikspor karşılaşmasında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kozan Belediyesporlu futbolcuya ilk müdahaleyi maçın hakemi Murat Türkoğlu yaptı.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan Karacabey Birlikspor - Kozan Belediyespor maçının 50. dakikasında yere yığılıp dili boğazına kaçan Kozan Belediyesporlu futbolcu Gökhan’a ilk müdahaleyi maçın hakemi Murat Türkoğlu yaptı.
Saha içinde Karacabey Birlikspor masörü ile birlikte ilk müdahaleyi yapan hakem Murat Türkoğlu, dili boğazına kaçan futbolcunun tekrar nefes almasını sağladı.