Halası hırsız yeğeninin polise teslim etti

27.5.2017 - 22:09

Adana'da çalındı sandığı otomobilini yeğeni 15 yaşındaki H.H.A'nın alarak gezmeye çıktığını öğrenen hala Huriye Dönmez, yeğenini önce dövdü, sonra polise teslim etti.

Olay, Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 77232 sokakta meydana geldi. Özel bir eğitim kurumunda çalışan 41 yaşındaki Huriye Dönmez, otomobilini park ederek işine gitti. Bir süre sonra aynı mahalledeki bir kafede çalışan yeğeni H.H.A., halasına ait otomobili gizlice yedek anahtarıyla çalıştırıp arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Mesai bitimi iş yerinden çıkan Dönmez, otomobilini bıraktığı yerde göremeyince çalındığını düşünerek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, civardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polisle birlikte görüntülere bakan Dönmez, aracına binen kişinin yeğenine benzediğini söyleyerek, H.H.A'nın işyerine gitti. Aracının yeğeninde olduğunu gören hala, çevredekilerin gözü önünde H.H.A'yı önce dövdü, ardından polis ekiplerine teslim etti. Neye uğradığını şaşıran H.H.A ise halasına dönerek, "Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım" dedi. Polislere dönerek yeğenini götürmelerini söyleyen Huriye Dönmez., daha sonra çevredekilerin ara girmesiyle, şikayetçi olmadığını belirtip H.H.A'yı da yanına alarak ayrıldı.

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